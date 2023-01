¡Felicitaciones! La hija de Salma Hayek cumplió 10 años y su madre se lo celebra

La mexicana no duda en compartir también de vez en cuando con sus admiradores momentos más privados de su vida familiar, generalmente protagonizados por su hija Valentina, a quien este jueves quiso dedicar una dulce felicitación de cumpleaños con motivo de sus primeros diez años de vida.

Publicidad

"¡Feliz cumpleaños Valentina! Estoy muy agradecida por la década de felicidad que has traído a nuestras vidas", escribió en su perfil de Instagram junto a un vídeo antiguo en el que se puede ver a la única niña de la artista, fruto de su matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault, tocando el piano cuando aún era muy pequeña y animando a su famosa mamá a cantar con ella.

Puede que ya haya pasado una década desde que la intérprete se estrenara en la maternidad y que ahora disfrute de una familia numerosa, pero eso no implica que Salma haya olvidado cómo era su vida antes, cuando podía dedicar todo su tiempo a su carrera y a su trabajo humanitario. Pese a lo diferentes que son ahora sus días, en los que su papel de madre y esposa se antepone a todo lo demás, la estrella no echa de menos la etapa anterior, ya que en aquel entonces había aceptado que pasados los 40 no podría ver su sueño de formar una familia hecho realidad.

"Tuve a mi hija tan tarde que pensé que nunca iba a ser madre, y eso era algo muy importante para mí", revelaba hace un par de años para la revista People.

Publicidad