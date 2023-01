Extraños gustos: La razón por la que Belinda decora su casa con dos árboles de Navidad

La cantante Belinda se emociona tanto con la llegada de estas fechas que hace las cosas a lo grande en lo que respecta a la decoración de su casa, donde coloca dos árboles de Navidad: uno más tradicional y otro de color que le gusta decorar con peluches.

"Me encanta la Navidad, siempre pongo dos árboles. Uno es como el más adulto y es enorme, y luego pongo otro de color rosa más pequeño y le pongo peluches. Luego me gusta dar regalos a mis familiares y amigos, soy detallista. [Con mi familia] cenamos juntos a la española, en Madrid", explica la joven en una entrevista a la revista Sky View.

No resulta sorprendente que la intérprete aproveche las fiestas para disfrutarlas junto a sus seres queridos, ya que siempre ha reconocido que está muy unida a ellos. De hecho, uno de los rasgos de su personalidad que menos le gusta a Belinda es su carácter protector, que hace que se tome como un ataque personal cualquier comentario negativo sobre sus allegados.

"Soy una niña muy cariñosa, muy profesional. Soy una persona dedicada y una persona muy fiel. Lo que no me gusta de mí es que soy muy clavada, muy aprehensiva: de repente soy muy protectora con mis proyectos, con todo, y todo me lo tomo muy personal con las personas que quiero", reconoce.

Por: Bang Showbiz