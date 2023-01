Exintegrante de One Direction producirá una nueva serie de televisión sobre una 'boyband'

El que fuera integrante del exitoso quinteto adolescente One Direction, Zayn Malik, unirá fuerzas con los famosos productores Dick y Noelle Wolf para crear una nueva serie de televisión que, precisamente, narrará la evolución de un ficticio grupo juvenil desde sus inicios hasta su llegada a lo más alto de la industria discográfica.

"Dick Wolf es una leyenda en este negocio, por lo que la oportunidad de trabajar con él y con NBC para lanzar una nueva serie sobre el mundo de la música es increíble", explicó el joven cantante británico en un comunicado, mientras que Noelle Wolf, esposa del veterano productor, quiso expresar su entusiasmo por tener a Zayn a bordo del proyecto.

"Estamos muy interesados en explorar el potencial que puede tener esta nueva historia gracias a todo lo que nos puede aportar Zayn. Hemos buscado sinergias para este nuevo trabajo que nos fascinan y al mismo tiempo nos llena de intriga", reveló.

La nueva apuesta de NBC para la próxima temporada televisiva tiene el título provisional de 'Boys' y ya cuenta con las reputadas guionistas Sherri Cooper Landsman y Jennifer Levin para ir dando forma a la trama que se presentará en el capítulo piloto, para lo que a buen seguro se habrán inspirado, con la ayuda de Zayn, en la fulgurante trayectoria que ha protagonizado One Direction desde su formación a finales del año 2010 hasta el parón temporal que sus miembros anunciaron este verano.

A día de hoy la formación solo cuenta con cuatro miembros, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, que ahora han decidido emprender diversos proyectos en solitario, siguiendo el camino marcado desde principios de este año por un Zayn Malik que, sin embargo, no ha conseguido superar por completo aquellos problemas de ansiedad que precipitaron su salida del conjunto y que, el pasado fin de semana, le obligaron a cancelar otra actuación al no encontrarse mentalmente preparado para salir al escenario.

"Sabía que había llegado el momento de irme. Quería hacer las cosas de otra manera y expresarme con total transparencia, hablando sobre cómo me siento con respecto a determinados temas. El caso es que no me sentía bien, y cuando no te sientes bien, creo que debes decirlo sin miedo para poder desprenderte de esa carga. Y yo ahora por fin soy libre", se sinceraba Zayn en conversación con la revista Dazed.