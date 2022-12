Exclusivo: Carlos Baute encontró el elixir de la eterna juventud ¡Entérate!

"Me inyecto ozono una vez al mes para oxigenar la sangre. Soy un fanático de un doctor llamado Cidón especializado en estética, muy famoso por sus fórmulas antienvejecimiento", reconoció el intérprete durante una entrevista al diario La Razón.

La determinación del artista venezolano a la hora de frenar los estragos del paso del tiempo le ha llevado a hacer uso de esta técnica -consistente en extraer la sangre del paciente, tratarla con ozono y reinyectarla de nuevo en su cuerpo-, una vez ha descubierto que otras grandes estrellas de la música también la utilizan para evitar el deterioro físico.

"Llevo varias sesiones de ozonoterapia y es brutal. Es un cambio de sangre como imagino que haría Keith Richards (guitarrista de los Rolling Stones). Me sacan 100 miligramos de sangre, la limpian con ozono y luego me la vuelven a inyectar en el cuerpo como con un suero. Cada sesión cuesta 200 euros, pero yo no escatimo en cuestiones de salud", explicó también a la revista de los 40 Principales.

Baute está tan orgulloso de los tratamientos que sigue para cuidar su epidermis, que no duda en proclamar las bondades y beneficios que la ozonoterapia tiene para su organismo y, por ende, para el plano más físico de su exitosa carrera musical.

"Dicen que frena las células cancerígenas y regenera todo lo que tienes dentro: heridas, dolores. Para un enfermo es buenísimo, pero para los que estamos sanos es mucho mejor. En mi caso, tengo una hernia discal desde hace años y gracias a este tratamiento la recuperación ha sido de un 70 por ciento", aseguró emocionado el astro del pop.

Por: Bang Showbiz