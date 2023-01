Ex de Zayn Malik “se tira pedos” delante de sus compañeras de ‘Little Mix’

Las integrantes del grupo Little Mix no han tenido reparo alguno a la hora de sincerarse públicamente sobre algunas de las peores costumbres que definen su convivencia, destacando entre todas ellas la costumbre de Perrie Edwards de expulsar sus gases delante de todas ellas, al no ser consciente de lo molesto que ello debe de resultar al no contar con sentido del olfato.

Aunque en un principio Perrie se limitó a hablar sobre su incapacidad para apreciar los olores que le rodean, a medida que las cuatro artistas empezaron a dejarse llevar por su espontaneidad durante la entrevista a la que se sometieron en el programa británico 'This Morning', la conversación se fue por otros derroteros y, finalmente, acabó saliendo a la luz que a la exnovia de Zayn Malik no parece importarle lo más mínimo intoxicar a sus amigas con sus ventosidades.

"Nací sin sentido del olfato, la verdad es que no sé qué ocurrió para que saliera así. Es algo bastante surrealista, pero al menos puedo saborear la comida. De hecho, imagino que al no poder oler, mi sentido del gusto es mucho más intenso. Puedo sentir todos los sabores, cada pequeño ingrediente", expresó antes de que el presentador Phillip Schofield tratara de indagar algo más en el asunto.

"O sea, que si estuvieras en un ascensor y a alguien le diera por 'aliviarse' delante de ti, ¿no te enterarías?", le cuestionó. "No, para nada, podría estar rodeada de partículas de caca y no me daría cuenta de nada", le respondió.

Fue en ese momento cuando otra de las Little Mix, Jesy Nelson, intervino directamente para echar en cara a Perrie la falta de sensibilidad que le caracterizaría en lo que al bienestar olfativo de sus amigas se refiere: "Lo peor de todo es que cuando ella se tira pedos delante de todas nosotras, y no es capaz de percatarse de lo horrible que es", aseguró dejando al resto de tertulianos boquiabiertos, a lo que Perrie respondió visiblemente avergonzada: "Eso no es verdad, yo soy una señorita y me comporto como tal", gritó sonrojada.

Al margen de las disputas públicas que protagonizan de vez en cuando, lo cierto es que las cuatro vocalistas de la banda han hecho tradicionalmente gala de la relación de "hermandad" que les define y que ha vuelto a ponerse de manifiesto con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Shout Out To My Ex', en el que todas hacen piña para arremeter contra Zayn Malik por el daño emocional que le hizo a Perrie al romper con ella a través de un mensaje de texto.

"La pobre [Perrie] sufrió un ataque de nervios cuando estábamos en la cola para pasar el control de seguridad. Nos quedamos en plan: 'Oh Dios mío'. Pero reaccionamos con rapidez, la cubrimos para que nadie pudiera verla y nos la llevamos fuera para tranquilizarla y dejarle bien claro que siempre estaremos ahí para ella", explicaba Leigh-Anne Pinnock en una entrevista al canal de radio Heart FM sobre la dramática reacción que tuvo Perrie al recibir recientemente, y en pleno aeropuerto, una llamada de Zayn, quien actualmente mantiene un romance con la modelo Gigi Hadid.

Por: Bang Showbiz