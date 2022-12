Eva Mendes y Ryan Gosling son unos padres 'maravillosos'

Tras dar a luz a su primera hija en común el pasado mes de septiembre en Los Ángeles, Eva Mendes y Ryan Gosling están adaptándose sin demasiados problemas a su nueva faceta de padres, según ha revelado el hermano de la actriz, Juan Carlos Mendes.

"Claro que ya he tenido entre mis brazos al bebé. Fuimos a visitarlos al hospital, toda la familia estaba presente. Estamos todos muy, muy unidos, y en el caso de los familiares de Ryan sucede lo mismo, también están siempre ahí para apoyarse los unos a los otros. Los dos son unos padres maravillosos. Ryan en concreto va a ser un padre genial, es un tipo muy humilde, una persona encantadora. No podrías encontrar a alguien mejor", aseguró el hermano de Eva a la revista In Touch Weekly.

Publicidad

Por el momento todavía se desconoce cuál es el nombre que la pareja ha elegido para su pequeña, ya que ambos valoran enormemente su privacidad. Sin embargo, parece que en la elección han tenido muy presente la herencia cubana de Eva.

"Lleva un nombre que es tradicional en nuestra familia", apuntó Juan Carlos, quien prefirió no revelar más detalles al respecto.