Eva Mendes 'no está preparada' para tener otro bebé

La primera experiencia en la maternidad de Eva Mendes estaría resultándole tan "dura" que no ha dudado en poner freno a los planes de su pareja Ryan Gosling para continuar ampliando la familia dándole varios hermanitos a su hija Esmeralda (4 meses).

"Aunque le gusta ser madre, ha admitido ante sus amigos que la maternidad le resulta muy dura y que no se ve queriendo un nuevo bebé en un futuro cercano. A Ryan le encantaría mudarse lejos de Hollywood para formar una gran familia, pero parece que Eva le ha dejado claro que eso no forma parte de sus planes ahora mismo", explicó una fuente a la edición británica de la revista Closer.

Publicidad

Sorprendentemente, el intérprete no parece estar presentando el mismo nivel de estrés que su pareja en lo que respecta al cuidado constante que requiere su pequeña, a quien no le molesta lo más mínimo cantarle cada vez que no consigue conciliar el sueño.

"Ryan le canta al bebé. Le apasiona. A veces se inventa las canciones incluyendo el nombre de la niña en ellas. Es muy dulce", declaraba una fuente a E! Online.

Sin embargo, las noches en vela por culpa de los llantos de la recién nacida sí han logrado pasarle factura a Eva, quien durante una intervención reciente en un evento de Hollywood relacionado con la lucha contra el cáncer no pudo evitar emocionarse, hasta el punto de perder el hilo de su discurso.

"¡Acabo de tener un bebé! No he dormido nada. Lo siento...", quiso disculparse la intérprete entre risas mientras intentaba camuflar las lágrimas.

Publicidad

Por: Bang ShowBiz