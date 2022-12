Eva Mendes no celebrará el Día de la Madre

La actriz Eva Mendes no hará nada especial este fin de semana para festejar el Día de la Madre -que se celebra el segundo domingo de mayo en Estados Unidos- porque tiene la impresión de que hace demasiado poco que se estrenó en la maternidad dando la bienvenida a su hija Esmeralda junto a su pareja Ryan Gosling como para "colgarse medallas".

"No tengo ningún plan. Me da la sensación de que todavía no me ha ganado mis medallas. Mi hija tiene solo siete meses", explicó la intérprete a 'Access Hollywood Live'.

Los planes de Eva, cuyo hermano Carlos Mendes estaría luchando contra el cáncer, se centrarán en pasar tiempo con su propia madre para darle todo el cariño posible.

"Ha tenido un año duro. Mi hermano Carlos está enfermo, así que todo va a girar en torno a mi madre, vamos a rendirle homenaje. Vamos a ir a su casa y vamos a bombardearla con amor", añadió.

Eva siempre ha admirado el sentido de la moda de su madre y no le guarda rencor por haberla vestido igual que al resto de sus hermanas durante gran parte de su infancia.

"Me encanta la idea, me parece muy tierna. Mi madre solía vestirme como a mis hermanas, aunque hubiera una gran diferencia de edad; ellas son unos nueve años mayores que yo. Así que teníamos a mis hermanas mayores vestidas como niñas de cinco años", concluyó.