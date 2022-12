Eva Mendes ha sido madre de una niña

La actriz Eva Mendes y su marido Ryan Gosling dieron la bienvenida al mundo a su hija en Los Ángeles el pasado viernes, según publica UsMagazine.com. Hasta el momento no hay más información.

Fue en julio cuando se conoció que la actriz de 40 años estaba embarazada de siete meses. Aunque la propia Eva se había reído de esos rumores meses antes en el programa de Ellen DeGeneres.

"Es ridículo. Todo comenzó cuando no quise pasar por los escáneres del aeropuerto. Los rayos x esos que son tan extraños. Casi se te ve desnuda. Y no solo eso. Está también las radiaciones que recibes. Por eso prefiero no pasar por ello", contó en aquel momento.

En los últimos meses la pareja ha mantenido un discreto perfil, siendo Ryan (33) el encargado de salir de casa para adquirir los antojos de Eva.

"Ryan sale y hace la compra. Eva ha estado pidiendo pasta, y él ha estado cocinando para ella. Ryan ya ha estado ejerciendo de cariñoso futuro papá", aseguró una persona cercana a la pareja a Us Weekly.

La pareja ha conseguido mantener el embarazo en secreto comentándoselo solo a familiares y a un grupo reducido de amigos, algo que siempre ha sido su forma de actuar.

"Eva no quiere que gente que no sea de su familia o de su círculo íntimo de amigos sepan más de lo debido. Y Ryan siempre ha sido también muy celoso de su privacidad", había declarado un informante a la revista People con anterioridad.