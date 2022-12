Eva Mendes da un ultimátum a Ryan Gosling

Si hace tan solo unas semanas las millones de fans de Ryan Gosling se lamentaban por saber que su ídolo se despedía de la soltería sellando su compromiso con Eva Mendes, ahora han vuelto a ver sus fantasías brotar en sus cabezas al conocer que el 'soltero de oro' no tendría entre sus planes de futuro, al menos a corto plazo, pasar por el altar con la atractiva intérprete, algo que, por otro lado, podría haber dado lugar a una pequeña crisis en el seno de una de las parejas más envidiadas de Hollywood.

"La relación entre Ryan y Eva está pasando por un momento difícil. Se ha enfriado mucho desde que Ryan se negó a comprometerse de forma sólida con ella. Y ha estado rehuyendo el tema de la boda durante mucho tiempo", confesó una fuente del entorno de la pareja al portal ShowbizSpy.

Eva ha dejado claro en distintas ocasiones que quería casarse y comenzar a formar una familia con el atractivo actor, algo que parece no compartir Ryan, quien actualmente centra sus esfuerzos en su carrera interpretativa --que se podría ver catapultada si se materializan los rumores que apuntaban al actor canadiense como candidato para suceder a Christian Bale en el papel de Batman.

Por eso, ante la idea de que el rubio intérprete vaya a enfundarse el emblemático uniforme del caballero oscuro en la secuela de 'El hombre de acero' --cuyo rodaje está previsto para finales de 2013 dificultando así la puesta a punto de la sonada boda-- Eva podría haberle dado un ultimátum.

"Está obsesionado con su carrera y siempre le dice [a Eva] que no puede preocuparse por nada más por el momento. Hasta ahora Eva no le ha presionado lo más mínimo, pero está a tan solo dos meses de cumplir los 40 y le ha dado un ultimátum: si Ryan no quiere formar una familia con ella, Eva tendrá que buscar a otro hombre que esté listo para hacerlo y que comparta las mismas ganas que ella", añadió el informante.

Parte de la presión a la que se habría visto sometido Ryan podría venir de su propia madre, quien desde el principio de la relación ha visto en Eva la candidata perfecta para que su hijo siente la cabeza y forme una familia, algo que sin duda podría haber fomentado las duda del intérprete.

Por su parte, Eva todavía no ha dado por perdida la batalla y ha recurrido precisamente a la madre de Ryan para que medie y trate de convencerle.

"Eva sabe que la madre de Ryan está impaciente por convertirse en abuela así que espera poder hablar con ella para que, a su vez, trate de hacer entrar en razón a Ryan", aseguró la fuente.

Fuente: Bang showbiz