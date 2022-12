Eva Longoria también fue 'víctima' de Apple

Avivando aún más la polémica en torno a la privacidad de los usuarios de Apple, Eva Longoria ha confesado haber sufrido una intromisión en su intimidad después de que uno de los empleados de una tienda de Apple en Texas se pusiera en contacto con ella.

"He tenido muchos problemas con mensajes de desconocidos que de repente aparecían en mi correo electrónico. Sí, mi correo de Mac. En mi caso no fue hackeado, simplemente me llegaron correos desde las tiendas y tuve un problema serio", confesó al programa Access Hollywood.

La famosa actriz no pudo evitar sentirse indignada ante el desdén que algunos empleados de Apple mostraron frente a las políticas de privacidad de la compañía, al acceder a su ficha personal para obtener sus datos de contacto.

"El mensaje que recibí decía: 'He hecho un vestido y quiero enviártelo. Trabajo en el Apple Store de San Antonio'. Me quedé alucinada y contesté '¿Alguien te ha dado mi dirección de email? ¿O mi teléfono?'. La respuesta fue: 'Vi tu número de teléfono en tu perfil, solamente quería llamarte y decirte que soy tu fan'. Hay muchísimos problemas de privacidad", reveló.

En un momento en el que las medidas de seguridad de la compañía están siendo más cuestionadas que nunca, las declaraciones de la protagonista de 'Mujeres Desesperadas' no hacen más que aumentar la preocupación en torno a la intimidad de los usuarios de dispositivos Apple con un perfil público alto, después de que se produjese un robo masivo de fotografías y vídeos privados de celebridades, como Jennifer Lawrence. A pesar de las acusaciones, Apple ha negado rotundamente que esa filtración haya sido consecuencia de un defecto en su sistema de seguridad.

"Ninguno de los casos que hemos investigado han tenido como origen un defecto o una brecha en los sistemas de Apple, ni en iCloud ni en la aplicación 'Find my iPhone'", reza el comunicado que la compañía ha enviado a los medios.