Eva Longoria se pasa a los musicales

Si algo ha caracterizado la faceta profesional de la atractiva intérprete es su espíritu versátil y polifacético. Así, Eva Longoria ha sabido solapar con acierto distintos proyectos profesionales, entre ellos su extensa labor solidaria a través de su fundación benéfica, la gestión de sus distintas empresas, sus estudios universitarios o su carrera en la interpretación. Sin embargo, estos últimos años, la actriz texana ha dejado de lado la interpretación, reduciendo considerablemente su trabajo frente a la cámara para volcarse en su nueva faceta como productora de televisión --invirtió en el extinto programa de citas 'Ready For Love' y ahora es productora de la serie 'Devious Maids'.



Pero aunque actualmente saboree las mieles del éxito tanto en su vida profesional como en la personal --vive una intensa historia de amor con el empresario Ernesto Argüello--, la lejanía de los sets de rodaje podría haber reavivado las ansias de la protagonista de 'Mujeres desesperadas' de embarcarse de nuevo en un proyecto interpretativo, esta vez participando en un musical londinense. Fue durante su paso por Marbella para amadrinar la prestigiosa Global Gift Gala cuando Eva compartió con una íntima amiga su deseo de conquistar un género desconocido para ella.



"Vi a Eva en Marbella la semana pasada. Estaba muy interesada por el espectáculo que estaba protagonizando y me preguntó qué tal estaba yendo. Le canté una de las canciones del musical, una de las más divertidas del show. No pudo parar de reírse, le encantó. De hecho, me dijo que le encantaría poder hacer un cameo en el musical", confesó Lizzie Cundy, estrella de 'WAG! The Musical', al periódico Daily Star.



De transformarse en realidad la broma de Eva, la actriz tendría que compaginar su vuelta a la interpretación con su último proyecto televisivo: una nueva serie inspirada en la carrera profesional de Laura Berman, una de las psicólogas más populares en Estados Unidos por su dilatada experiencia ayudando a numerosas parejas a superar las adversidades. Al igual que la propia Eva en la vida real, el personaje principal de esta nueva producción --que emitirá el canal NBC-- se ve a veces sobrepasada por las circunstancias que se suceden en su día a día, ya que tiene que combinar sus largas horas de trabajo con una azarosa vida sentimental y familiar.



Además de retratar con detalle la forma en que la protagonista afronta sus retos, la serie ofrecerá indirectamente a los espectadores numerosos consejos para mantener a flote sus relaciones sentimentales. Sexo, convivencia, comunicación y el cuidado de los niños son algunos de los muchos temas que el proyecto de Eva pretende llevar a la pequeña pantalla de todos los estadounidenses.



Por: Bang Showbiz