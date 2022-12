Eva Longoria se alegra de no haber alcanzado la fama en la adolescencia

La actriz Eva Longoria (39) se alegra profundamente de no haber alcanzado la fama siendo aún una adolescente, porque de esa manera tuvo la oportunidad de "definir su identidad" lejos de la presión de los medios.

"Me convertí en famosa bastante tarde, según los estándares de Hollywood. Tenía unos 28 o 29 años. Ya tenía mi titulación académica, había ido a la universidad... Antes de alcanzar esta cosa llamada fama ya tenía mi identidad bien definida. Si dejas que los tabloides o las noticias te etiqueten como 'la novia de América' o 'la chica fiestera de América', y acabas siguiendo esa dirección, entonces es cuando te has metido en problemas. A mí no me sucedió nada parecido porque sabía bien quién era", aseguró la intérprete durante su intervención en la conferencia Web Summit celebrada en Dublín (Irlanda) este martes.

A pesar de haber alcanzado el éxito en la pequeña pantalla interpretando a la atractiva Gabriel Solís en la serie 'Mujeres Desesperadas', a día de hoy Eva no siente ningún tipo de presión por mantener intacta su belleza latina.

"Todavía soy joven, así que no he experimentado lo que es envejecer. Pero salté a la fama gracias a una serie protagonizada por mujeres de más de 40 años, y aun así se convirtió en un fenómeno global. La gente siempre quiere poner a las mujeres en distintas categorías: sexy, inteligente, ambiciosa, maternal... Pero las mujeres somos mucho más complejas que todo eso y una de las grandes ventajas que tenemos es que siempre se nos subestima", añadió.

En el plano profesional, Eva realizó un paréntesis en su carrera interpretativa para centrarse en la producción, pero ya tiene planeado regresar al mundo de la actuación el año que viene.

"Lo más probable es que el año que viene vuelva a la televisión con una nueva serie, aunque todavía no sé de qué tratará", concluyó.