Eva Longoria 'roba' vestidos del armario de Victoria Beckham

¿Quién necesita ir de compras cuando se tiene acceso a uno de los guardarropas mejor surtidos del mundo? Eso mismo debe pensar la actriz Eva Longoria cada vez que le invitan a algún evento de alfombra roja, excusa que aprovecha para colarse en el armario de su íntima amiga, la diseñadora Victoria Beckham, y robarle alguno de sus maravillosos vestidos.

"Generalmente me pongo algún vestido de su armario porque me encanta cómo me quedan, aunque mi cu** es bastante más grande que el suyo... Su armario está muy, muy organizado. Definitivamente es el sueño de toda mujer", aseguró Eva a la revista In Style.

Pero puede que la ex Spice Girl no esté demasiado contenta con este arreglo, ya que ella no puede recurrir al guardarropa de Eva cuando no encuentra que ponerse en el suyo propio.

"No hay nada en mi armario que ella pudiera querer ponerse. Esto es algo estrictamente unilateral", añadió.

Sin embargo, Eva debe devolver todas las prendas que toma prestadas en perfecto estado, ya que así sabe que no tendrá problemas con su "hermana".

"Es como mi hermana. Nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo y compartimos la ropa y los bolsos. Es maravillosa. Es mi mejor amiga", confirmó la diseñadora al mismo medio.