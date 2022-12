Eva Longoria rechaza el uso de botellas de plástico

Además de estar implicada en numerosas causas políticas y sociales, la actriz Eva Longoria siempre se ha destacado como una firme defensora del medio ambiente y una de las estrellas más concienciadas con la conservación de los recursos naturales, por lo que no sorprende que la artista confiese con orgullo que ha desterrado para siempre de su hogar las "dañinas" botellas de plástico.

"Hace unos meses decidí que solo tomaría agua embotellada en recipientes de vidrio, ya que la mayoría de las botellas de plástico acaban desechadas en los océanos con las dañinas consecuencias que ello implica. Jamás me vais a ver a partir de ahora con una botella de plástico en la mano", aseguró la famosa intérprete a la revista People.

La actriz texana se reunió ayer jueves con un grupo de escolares para convencerles de las bondades del líquido elemento y para animarles a consumir agua de forma responsable, una nueva labor de concienciación que tiene a Eva muy entusiasmada porque, entre otras razones, está convencida de que los más pequeños tienen una "sensibilidad" especial en lo que concierne a los problemas del planeta Tierra.

"Me encanta estar rodeada de niños porque me contagian su inocencia y su sensibilidad. Te escuchan atentamente cuando les hablas de asuntos que son cruciales para su futuro, y parece que están en mejor sintonía con los desafíos que nos presenta el medio ambiente que muchos adultos. Lo que de verdad he querido transmitirles hoy es que el agua es uno de los bienes más preciados que tenemos, esencial para proporcionarles energía y una gran fuente de diversión también. La clave es que aprendan a usarla responsablemente", añadió la extrovertida intérprete, antes de insistir una vez más en que, por el momento, no se plantea tener hijos.

"Ya he dicho anteriormente que no me veo teniendo hijos en el futuro", comentó la actriz de 38 años, inmersa actualmente en una relación sentimental con el ejecutivo televisivo José Bastón.