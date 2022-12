Eva Longoria presume de ser 'muy hábil para las cosas de casa'

La actriz Eva Longoria rompe moldes en Hollywood, además de sacar su propia línea de muebles con JCPenney y escribir un libro de cocina, se confiesa una persona "muy hábil para las cosas de casa", hasta el punto de que ella misma se hacía sus propias cortinas y cojines cuando se mudó por primera vez a Hollywood.

"La gente ni se imagina lo hábil que soy para las cosas de casa. Tenía una mi***a de apartamento y mi tía Elsa venía por allí. Se volvía loca si no tenía cortinas o cojines bonitos. No podía pagarlos, así que ella me decía: 'Pues hazlos'. Así que iba a la tienda de telas, me compraba telas con descuento y cosía mis propios cojines", cuenta Eva en la edición estadounidense de la revista InStyle.

Eva decidió tomarse un descanso tras el éxito de la serie 'Mujeres desesperadas' -que terminó en 2012- para centrarse en su labor solidaria.

"No quería trabajar más, estaba cansada". A pesar de que reconoce que trabajar en series de televisión es algo relativamente fácil. "Me levantaba, iba al set de rodaje, decía mis frases y volvía a casa".

La intérprete estudió la carrera de Kinesiología con la esperanza de trabajar en la NFL [National Football League] pero entró en un concurso de belleza "solo porque necesitaba el dinero", lo que le terminó por llevar a Los Ángeles.

"Quería ser entrenadora deportiva de los Dallas Cowboys", recordaba Eva en la publicación.