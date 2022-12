Eva Longoria ignora la prohibición de sacarse selfis en Cannes

La actriz Eva Longoria no ha sido la primera, y probablemente tampoco será la última, que ha ignorado la nueva norma del festival de cine de Cannes, que en esta edición ha prohibido a las estrellas sacarse selfis en la alfombra roja porque, en palabras del director del certamen Thierry Fremaux, "nunca sales tan feo como lo haces en un selfi".

En su caso, Eva lo hizo este domingo en las escaleras del Palais Des Festivals durante el estreno de la película 'Carol', donde no dudó en sacar su teléfono móvil para realizarse dos autorretratos, uno en solitario y otro con su íntima amiga, la actriz india Aishwarya Rai.

Publicidad

"¡En lo alto del Palacio! Celebrando 10 años de colaboración con L'Oreal Paris. Cannes 2015", escribió la intérprete junto a una de las imágenes.

Otra de las estrellas que tampoco ha podido resistirse a inmortalizar su paso por Cannes a base de selfis ha sido la mexicana Salma Hayek, aunque en su caso no lo hizo sobre la alfombra roja, sino durante la rueda de prensa para presentar su película 'Il Racconto Dei Racconti'.

Sin embargo, ante el aluvión de críticas que recibió por ello, Salma ha querido disculparse prometiendo que no volvería a incumplir la regla del festival.

"En la rueda de prensa, cuando ya me iba, alguien dijo: '¡Vamos a hacernos un selfi!' y dije: 'Vale, pues nos sacamos un selfi'. Pero no sabía que estaba prohibido... así que pido disculpas, no me sacaré más selfis", declaraba la actriz a Hollywood Reporter.