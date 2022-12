Eva Longoria fingía ser italiana para lograr papeles al comienzo de su carrera

La popular Eva Longoria no solo ha logrado hacerse un hueco en el mundo del espectáculo por sus dotes innatas para la comedia y por su evidente química con las cámaras, sino también por presumir con orgullo de una herencia mexicana de la que, sin embargo, solía desprenderse al inicio de su carrera con el objetivo de hacerse con un codiciado papel.

"Cuando aterricé en Hollywood, todo el mundo me preguntaba que si era italiana. Dependiendo de si la persona trabajaba en la industria audiovisual o no, daba una respuesta u otra. Si el objetivo era conseguir un papel en las muchas audiciones a las que me presentaba, decía que sí, que era italiana. Estaba dispuesta a hacer o decir lo que fuera necesario para conseguir lo que quería", bromeó la estrella televisiva en una entrevista con Variety.

Tan pronto como fue elegida para dar vida a la extravagante Gabrielle Solís en la ya extinta 'Mujeres Desesperadas', la artista texana dejó a un lado su ficticia identidad transalpina para exhibir con alegría los rasgos hispanos que le han hecho despuntar en su profesión, haciendo gala así de un extrovertido carácter que convirtió a su personaje en uno de los más queridos de la serie.

De hecho, a día de hoy la famosa intérprete sigue recordando con el mismo cariño de siempre su paso por la producción que le lanzó al estrellato, pero más que por la privilegiada posición económica y profesional de la que disfruta hoy en día, por la oportunidad que le ofreció de dar visibilidad a las muchas causas sociales con las que está comprometida.

"'Mujeres Desesperadas' no solo ha sido uno de los trabajos de los que me siento más satisfecha a día de hoy, sino la serie que me dio la oportunidad de conocer a tanta gente alrededor del mundo que, posteriormente, me ha ayudado a sensibilizar a los demás sobre los proyectos en los que trabajo. En todo momento, he tratado de utilizar la popularidad que me ha dado la serie para concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de luchar por una mejor educación para los latinos y por mejores oportunidades para todos", aseveró en la misma conversación.