Eva Longoria atribuye su aspecto juvenil a sus genes mexicanos

La actriz de 'Mujeres Desesperadas' Eva Longoria se siente una privilegiada por haber heredado una piel morena y una constitución perfecta de sus padres de ascendencia mexicana, Ella y Enrique, que le ha permitido seguir manteniendo un aspecto juvenil a sus cuarenta años.

"Tengo la suerte de tener buenos genes y una piel morena preciosa, así que el paso del tiempo no se está cebando conmigo, ¡de momento! Eso no quiere decir que no me vaya a preocupar cuando llegue el momento, pero por ahora no es mi primera línea de batalla", presumió Eva en una entrevista con WWD.

Por el momento, Eva está disfrutando de todos los cambios asociados al hacerse mayor.

"Le doy la bienvenida. Asocio el envejecimiento con la sabiduría, así que cuanta más sabiduría gano, mejor".

Eva también atribuye su buen aspecto a su régimen de belleza y reconoce abiertamente ser adicta al uso de sérums y protectores solares.

"Mis rutinas de belleza se centran sobre todo en el cuidado de la piel, uso cremas hidratantes y protector solar todos los días. Soy muy fan de los sérums en lugar de cremas, porque mi piel los absorbe mejor, y me quito el maquillaje a diario, que también es importante. La piel que cuidas a los 20 es la que tendrás a los 40, así que invierto mucho tiempo en ponerme protector solar en la cara. La gente me dice: '¡Pero si no vas a ir a la playa!', pero yo lo hago para ir de casa a la oficina", afirmó Eva, que se niega a salir a la calle sin maquillaje: "Pasé una fase de naturalidad donde solo usaba cremas hidrantes con color, pero ahora prefiero usar maquillaje en toda la cara. Así soy yo".