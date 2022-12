Eva Longoria asegura que Donald Trump se parece a Hitler

A la actriz Eva Longoria no le da ninguna pena que Donald Trump se haya convertido en el blanco de todas las críticas porque considera que el empresario no es consciente del daño que pueden hacer sus palabras calificando a todos los emigrantes mexicanos de "violadores y narcotraficantes", un discurso racista que ella compara con el de Adolf Hitler.

"Lo que creo que no comprende (el señor Trump) y mucha otra gente es que las palabras pueden envenenar nuestras conciencias. Eso es lo que hacen, crean veneno emocional. Hitler consiguió movilizar a toda una nación con palabras, ¡solo con palabras! Así que todas estas reacciones eran de esperar. Si dices algo así, como lo que él ha dicho, tienes que estar dispuesto a aceptar las críticas", afirmó la intérprete durante una entrevista en la National Association of Latino Independent Producers, según se hace eco E! News.

Publicidad

Más allá de estas declaraciones puntuales, Eva no tiene pensado volver a pronunciarse sobre el polémico discurso de Trump para no ayudarle a seguir "esparciendo su veneno".

"Es algo que ha tocado la fibra sensible de nuestra comunidad, que ha despertado nuestras emociones a un nivel tan profundo que no quiero contribuir a que ese veneno siga esparciéndose, no quiero atraer más atención sobre los comentarios originales", añadió Eva.

Aunque Eva nació en Texas, Estados Unidos, siempre ha mantenido una estrecha relación con México, donde a día de hoy reside la mitad del año para estar cerca de su novio, el empresario José Bastón.

"México es un país maravilloso y mi familia es originaria de allí. Vivo la mitad del tiempo allí y la otra mitad en Los Ángeles", declaraba la actriz a la revista HELLO!

Publicidad

Por Bang ShowBiz