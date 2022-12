Eva Longoria acalla a la periodista que la llamó 'falsa' por llevar gafas

La actriz Eva Longoria (40) ha ganado la primera batalla contra el periódico australiano que la llamó "falsa" y "vergonzosa" al sugerir que no llevaba gafas de ver por necesidad sino como estrategia de promoción.

Tras el aluvión de críticas de sus fans y una carta abierta de la artista, algunos medios ya se han encargado de eliminar el artículo difamatorio, algo que Eva ha querido agradecer públicamente.

"Gracias al periódico The Inquisitr por retirar el artículo porque era falso. Ojala el Sydney Morning Herald tuviera la misma clase para al menos responder a nuestras llamadas o disculparse por sus errores #Ahoraosquedaisensilencio", escribía la intérprete en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó el pasado domingo cuando la periodista Jenna Clarke publicó un artículo que comienza con una pregunta retórica: "Por qué la farsa de Eva Longoria es vergonzosa", tras esto la periodista describe a la actriz como la 'típica vendedora de Hollywood'.

"Todo lo que he podido encontrar han sido dos imágenes de ella llevando gafas fuera de casa, además de las pocas ocasiones en las que se le ha visto incómoda llevándolas esta semana en Sídney. Longoria es una delincuente en serie cuando se trata de vender de una manera nada sutil. En 2012 fue embajadora de una marca de comida para gatos cuando ella nunca ha tenido uno. Por desgracia, este comportamiento vergonzoso no es raro en Hollywood", recoge el artículo del Sydney Morning Herald.

Tras salir a la luz la publicación, Eva ha decidido contestar a través de las redes sociales con una carta abierta en la que demuestra que no solo lleva gafas desde 2013, sino que además ridiculiza a Jenna porque solo tenía "que mirar en Google" para saberlo.

"Si hubieras hecho tu labor profesional (en realidad no es tan difícil, una búsqueda en Google más exhaustiva o una llamada telefónica a mi equipo y ellos te hubieran proporcionado la documentación) habrías comprobado que he estado llevando gafas para LEER desde el 3 de mayo, 2013. La razón por la que tu perezosa investigación periodística de buscar en Google no hizo aparecer ninguna imagen mía en la "alfombra roja" es porque no las necesito para ver de lejos, solo para LEER. Así que la próxima vez que quieras escribir un artículo llamando "vergonzoso" a alguien, por qué no te documentas, que es tu responsabilidad como "periodista". Da la sensación de que tú también necesitas gafas", publica la actriz en su perfil en las redes.