Eugenia Suárez vuelve a hacer gala de su amor por David Bisbal

La crisis sentimental que habría atravesado David Bisbal y su novia Eugenia Suárez parece ser ya cosa del pasado, visto cómo la joven argentina ha retomado su antigua costumbre de proclamar a los cuatro vientos su amor por el almeriense después de que este aclarara públicamente que no habían concluido su relación publicando una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, Eugenia ha echado mano de las redes sociales para agradecer al periodista Joe Fernández haberle dedicado la interpretación del tema 'Princesa' -de Bisbal- en el programa radiofónico 'Gente Sexy', al mismo tiempo que le dejaba muy claro que ninguna serenata conseguirá hacerle olvidar a David.

"Es mi canción preferida, ¡gracias! Pero nadie la canta como mi David Bisbal", le contestó la intérprete al periodista en respuesta a su tuit: "Estoy cantando 'Princesa' de David Bisbal porque los huevos se ponen en la cancha hermano. Dedicado a la China".

De esta forma Eugenia ha puesto punto final a los rumores en torno a su ruptura con el cantante, comentarios que saltaron después de que apenas se dejaran ver juntos durante la última visita de Bisbal a Argentina, algo que podría deberse sin embargo a la apretada agenda profesional de la joven y a sus responsabilidades como madre de la pequeña Rufina (1).

"No tenemos tiempos estipulados para vernos, es como cualquier relación a distancia. Cuándo nos vemos depende de nuestro trabajo, de nuestras vidas. Todavía no me organicé para viajar: cuando nació Rufina, ella pasó a ser el centro de todo", declaraba anteriormente la intérprete a la revista Gente.