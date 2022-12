Ethan Hawke ve como un 'reto' su nominación al Óscar

Pese a todos los años que lleva en la industria cinematográfica, Ethan Hawke reconoce que estar nominado a un Óscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'Boyhood' -uno de los seis premios a los que opta la película- es una situación "emocionalmente compleja".

"Me he pasado 30 años entrenándome para saber cómo sobrellevar esto y es emocionalmente complejo hasta para mí. ¿Cómo te sientes si te nominan y cómo te sientes si no lo hacen? Cuando el ojo del Zeitgeist te mira, es un reto. Hay aspectos de ello que tienen algo de gracia, y hay cosas que son realmente confusas, por lo que siento una gran responsabilidad por ayudar a Ellar (Coltrane) y Lorelai (Linklater) a ver los puntos positivos y a cómo ignorar lo negativo", explicó a Vulture Ethan, quien ha estado anteriormente nominado al Óscar en otras tres ocasiones.

Si la cinta gana el premio a Mejor Película en la ceremonia del próximo 22 de febrero será el primer filme estrenado en el Festival de Cine de Sundance que se lleve el galardón, lo que, según Ethan, sería un gran triunfo para el cine independiente.

"Será como un rayo de luz en la noche. Las quimeras salvajes pueden manifestarse, ¡el cine independiente puede ser relevante para la cultura popular! Si gana el premio a Mejor Película, será algo inaudito, de verdad", concluyó.