Ethan Hawke sabe que su trabajo hace sufrir a su mujer

El actor Ethan Hawke se siente afortunado de que su mujer, Ryan -madre de sus hijas Clementine (6) e Indiana (3)-, le apoye incondicionalmente en su carrera profesional a pesar de que eso le hace la vida más complicada a ella en muchas ocasiones.

"Tengo mucha suerte de tener una mujer preciosa que no solo es una mujer maravillosa en mi vida, sino que es también una buena madre y que además está dispuesta a darme la libertad para que pueda seguir trabajando incluso cuando eso supone un problema para ella", aseguró el intérprete a la revista Sorted.

A pesar de su éxito profesional, Ethan -que también es padre de Maya (15) y Levon (12) junto a su exmujer Uma Thurman- considera que es mejor padre ahora que cuando era joven.

"Ahora me encanta quedarme en casa con mis niños, mucho más de lo que me gustaba antes. Creo que gracias a la experiencia aprendes no solo a ser padre, sino también a ser más compasivo y a preocuparte más como hombre, y eso se refleja en todos los aspectos de tu vida. Solo espero estar tan involucrado con mis hijos como sea posible y ser el padre que quiero ser".