Estos son los secretos de Gisele Bündchen para mantener su figura

Allen Campbell, chef privado de Gisele Bündchen, ha revelado que el secreto detrás de la envidiable figura de la modelo y de su marido Tom Brady es comer principalmente verduras y evitar el azúcar.

"El 80% de lo que comen son verduras y cereales integrales: arroz integral, quinoa, mijo y judías. El otro 20% son carnes magras: filete alimentado en pasto orgánico, pato de vez en cuando y pollo. En cuanto a pescados, sobre todo cocino salmón salvaje. [Tom] no come plantas herbáceas porque no son antiinflamatorias. Así que nada de tomates, pimientos, setas o berenjenas. Uso tomates de vez en cuando, pero puede que una vez al mes. Es muy diferente de la típica dieta estadounidense, pero si solo ingieres azúcar y carbohidratos, como hace mucha gente, tu cuerpo se vuelve tan ácido que enfermas. El azúcar es la perdición de la gente", contó a Boston.com.

Publicidad

Bellas y millonarias: ellas son las modelos mejor pagadas del mundo

Por otra parte, a pesar de evitar el azúcar, el jugador de fútbol americano de 38 años reveló hace poco que una de las tradiciones navideñas de su familia es que su abuela cocine su receta secreta de galletas.

"Mi abuela siempre ha tenido una receta de galletas que nos solía hacer, así que en cada época de vacaciones -Día de Acción de Gracias, Pascua, Navidad- nos las cocina. Se ha convertido en una tradición en casa", contó a la revista People.

Por: Bang Showbiz