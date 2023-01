Este es el talento oculto de Jamie Dornan para ‘Cincuenta sombras liberadas’

Por si su espectacular físico y el atractivo añadido que proporciona dar vida a un personaje como Christian Grey no eran ya suficiente para convertir a Jamie Dornan en un sex-symbol en toda regla, resulta que el actor tiene un talento oculto que aumenta aún más si cabe su poder de atracción: también canta.

Sus fans más longevos sabrán que en los inicios de su carrera, antes de que el papel del torturado millonario se cruzara en su camino, el intérprete formó parte de una banda de folk irlandés llamada Sons of Jim y ahora ha rescatado ese bagaje musical para grabar una de las canciones de la banda sonora de 'Cincuenta sombras liberadas'.

Su contribución ha consistido en realizar una versión del tema 'Maybe I'm Amazed' del ex Beatle Paul McCartney , lo que le ha permitido compartir créditos con artistas de la talla de Sia, Julia Michaels o Ellie Goulding en la lista oficial de canciones del filme, que ha sido anunciada este mismo lunes.

La estrella no será el único miembro del elenco que pondrá voz además a la música de la película, ya que Rita Ora -su hermana en la ficción- se encarga junto a Liam Payne del tema principal: 'For You'.

En su caso, Jamie Dornan también ha demostrado su habilidad como músico, por lo que en su momento el equipo de la serie 'The Fall' le obsequió con una guitarra Spector -en homenaje a su personaje Paul Spector- firmada por todos los miembros como regalo de despedida tras concluir el rodaje de la tercera temporada.

