Este año Madonna no irá a la fiesta de los Premios Óscar

La cantante Madonna no podrá asistir este año a la fiesta que cada año organiza, junto a su mánager Guy Oseary, tras la gala de los Óscar ya que deberá ensayar su actuación en la ceremonia de entrega de los premios BRIT, que se celebrarán en Londres el próximo miércoles.

"Madonna se ha comprometido a actuar en 'The Jonathan Ross Show' y en otros sitios para promocionar su disco durante meses. Cualquier actuación de Madonna obviamente requiere muchos ensayos, como dice Tina Turner: 'Nosotras nunca hacemos nada fácil y bonito'", señaló su representante a Page Six, quien sin embargo quiso dejar claro que la celebración no iba a perder glamour: "Me han dicho que habrá tantas estrellas como siempre en la fiesta de su mánager [Guy]".

Se espera por tanto que la celebración atraiga a los mismos de siempre: actores y actrices en busca de un rincón privado donde festejar su gran día.

"La gente va a la fiesta de Vanity Fair para hacerse fotos y luego van a la de Madonna para tener una fiesta más privada", reveló uno de los asistentes de años anteriores al mismo medio.

El año pasado, Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Brad Pitt o Angelina Jolie se dejaron ver en el exclusivo festejo, considerado uno de los mejores de todo Hollywood, aunque haya quienes se sientan "molestos" porque la cantante haya conseguido ganarse la atención de los nombres más relevantes de un sector que no es el suyo.

"Madonna ha conseguido apoderarse de los Óscar, y ella no pertenece a la industria del cine. Algunas personas están molestas porque es capaz de llevar a su fiesta a los más famosos del momento", añadió el informante.

Bang Showbiz.