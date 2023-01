Esta es la versión de Pedro Peña, ex de Susana Rojas 

Ella le dijo que sacara al perrito y cuando subió con el perro, ella le hizo un reclamo por una conversación que ella encontró en su celular con una amiga de muchos años y donde él le decía que la quería ver.

Hubo forcejeo de parte de los dos, pero Pedro asegura que jamás la golpeó, que no hubo ni puños, ni patadas y mucho menos rasguños, pues afirma que él se come las uñas. Manifiesta que la gente que lo conoce sabe que no es capaz de hacer algo así y agrego que quería separarse de ella por ser controladora y celosa.

Esta es la versión de la actriz Susana Rojas quien asegura haber sido golpeada por su novio