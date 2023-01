Esta bloguera británica habría robado el corazón de Harry Styles

Puede que durante cada una de sus apariciones públicas para promocionar su primer trabajo en solitario Harry Styles haya repetido como un mantra que está demasiado concentrado en su carrera como para pensar en buscar pareja, pero lo cierto es que todo apunta a que el cantante podría haber encontrado de nuevo el amor. La afortunada que le habría robado el corazón sería una conocida bloguera británica llamada Tess Ward, ante quien el componente de One Direction habría caído rendido desde que se conocieran hace unos meses a través de amigos en común.

"En el momento en el que Harry conoció a Tess, saltó la chispa. Conectaron a través de sus gustos muy similares en cuanto a la comida y la moda poco convencional, y su amistad dio paso rápidamente a algo más. Ya han salido juntos varias veces cuando Harry ha estado en Londres y él ya le ha presentado incluso a algunos de sus amigos más cercanos, como su estilista personal Lou Teasdale. Su relación es muy distinta a todas las anteriores que ha tenido Harry, ya que esta vez él está perdidamente enamorado y no quiere estropearlo", reveló un confidente al diario The Sun.

El supuesto nuevo noviazgo de la estrella habría comenzado a mediados de febrero, cuando la bloguera y también escritora de libros de cocina empezó a seguir al intérprete de 'Sign of the Times' en Twitter. Este fin de semana, además, la pareja fue vista muy sonriente a bordo del lujoso coche de él por el norte de Londres.

Antes de que se hiciera público su idilio con la joven de 27 años, el también actor, en cuyo historial amoroso se incluyen relaciones fallidas con estrellas como Taylor Swift o Kendall Jenner, revelaba que los meses que siguieron al anuncio del descanso temporal de One Direction fueron tan caóticos que no podía pensar en empezar un romance serio.

"No he salido con nadie durante mucho tiempo porque me fui a hacer una película, y después el álbum, así que no he tenido tiempo. Eso no significa que no lo haga en un futuro", confesaba Harry durante una conversación en el programa de radio de Nick Grimshaw, haciendo referencia al filme que supondrá su debut en la gran pantalla, 'Dunkirk' de Christopher Nolan, así como a su primer disco como solista que será lanzado este viernes.