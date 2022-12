Esposa de Alec Baldwin permite que él duerma en la cama del perro

A pesar de los rumores de crisis que circulan sobre su matrimonio, la española Hilaria Baldwin está convencida de que su marido Alec Baldwin está más enamorado que nunca de ella porque si no no estaría dispuesto a dormir en el suelo para estar cerca de ella cada vez que sus hijos, Carmen (23 meses) y Rafael (2 meses), le quitan el sitio en la cama matrimonial.

"Él siempre quiere estar en la habitación con nosotros. La otra noche tenía a Rafa y a Carmen conmigo y Carmen le echó de la cama, así que Alec durmió en el suelo, en la cama del perro. Yo no paraba de preguntarle: 'Cariño, ¿estás bien? Tienes un sofá ahí mismo. ¿No quieres irte al sofá?'. Pero él me dijo: 'No, estoy bien, estoy en la cama del perro'", explicaba entre risas la profesora de yoga al programa 'Extra'.

Pero lejos de considerarse un marido modelo por acceder a compartir colchón con sus mascotas, Alec cree que es su deber visto lo mucho que les gusta a sus pequeños despertar a Hilaria en medio de la noche.

"No quiero dejarla sola porque, no todas las noches, pero sí muchas de ellas, los dos niños empiezan a subirse sobre ella a las tres de la mañana", matizó Alec.

La propia Hilaria reconoció recientemente que apenas dormía tras el nacimiento de su segundo hijo en el mensaje que compartió en sus redes sociales para desmentir la noticia de que ella y su marido tenían cinco niñeras, que convirtió a su familia en el objetivo de duras críticas.

"Acabo de leer un titular que dice que tengo cinco niñeras. Al principio me ofendí porque me hace parecer una madre vaga, y eso duele. Especialmente porque paso tanto tiempo con mis hijos que casi no duermo", afirmaba Hilaria en su Instagram, para matizar después que en realidad no tiene cinco niñeras, sino diferentes niñeras y canguros a las que recurre según la ocasión: "Sí, tenemos ayuda. Cuando estoy trabajando o haciendo deporte, o cuando vamos a un evento o salimos juntos una noche. A menudo también me ayudan con uno de los niños mientras estoy con el otro. A mi marido le gusta decir en broma que cada vez que dejo a uno, cojo en brazos al otro. Incluyendo cuando duermo".