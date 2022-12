Especial dedicado a Bruce Jenner en el reality familiar será conmovedor

La decisión de Bruce Jenner de cambiar de sexo a mujer, y sobre todo, la reacción de su familia ha quedado documentada en dos episodios del reality 'Keeping Up with the Kardashians' que llevarán por título 'About Bruce' (Sobre Bruce) y que contará, en palabras de su productor Ryan Seacrest, con material extremadamente "emotivo".

"Lo volví a ver y pensé que era muy emotivo y convincente. Tenemos un especial de dos partes donde Bruce habla a su familia de todo, es muy emotivo y muy, muy crudo", cuenta Seacrest a la revista Us Weekly.

Sin embargo, el productor se negó a decir nada sobre cómo su exmujer Kris, sus hijos e hijastros habían reaccionado ante la noticia.

"Sé que tienen por delante un par de horas de televisión muy potentes", se limitó a decir.

Recientemente, Kim Kardashian confesó que esperaba que estos episodios especiales fueran "informativos" y de ayuda para otras familias que estén pasando por una situación similar.

"Todos le queremos y le apoyamos en todo, pero es complicado adaptarse. Y creo que es realmente informativo para otras familias que están pasando por algo así. Creo que la gente aprenderá mucho y entenderá que está bien pasar por todo tipo de emociones. No sé si dirías que somos una familia 'normal', pero somos una familia que pasa por muchas cosas. Simplemente nos apoyamos los unos a los otros en todo, pero hay una curva de aprendizaje, hay un periodo de adaptación. Y ese momento en el que nos grabaron fue cuando todo comenzaba, y fue muy crudo y muy real para nosotros, por lo que para algunos miembros de la familia fue más difícil, y se podrá ver ese camino. Simplemente lo grabamos para ayudar a otras familias que estén pasando por lo que nosotros estamos pasando", contaba Kim a E! News.

Por: Bang Showbiz