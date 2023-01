'Es muy triste': Gérard Depardieu admite que es alcohólico

Nota: Gerard Depardieu ejerció la prostitución a los 10 años

Aunque Gérard Depardieu reconoció el año pasado que bebía entre doce y catorce botellas de vino diarias, hasta ahora había evitado utilizar el término 'alcohólico' para describir su adicción. Sin embargo, este jueves ha confirmado durante una conversación con William Leymergie que sí tiene un problema con la bebida, lo cual le produce una gran "tristeza".

Publicidad

"Es triste, muy triste. Es una gran tristeza darse cuenta de que eres adicto a algo", reconoció en la entrevista para el programa 'Télématin'.

A pesar de ser consciente de su problema, el intérprete francés no se plantea la posibilidad de recurrir a ayuda profesional porque los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos le dan ganas de "beber hasta morir".

"No, eso nunca, le tengo pánico a ese tipo de gente, lo de Alcohólicos Anónimos es una mi**da. Me dan ganas de beber hasta morir: 'Buenos días, me llamo Gérard, he bebido trece botellas de vino tinto, tres botellas de pastís y tres de whisky'. Puede que eso ayude a alguna gente, pero su problema no es el alcohol: es la mi**da y la soledad. Y que son narcisistas, porque lo cierto es que cuando se interesan por ti, eres feliz", añadió.

Además, Gérard también ha reconocido que en el pasado se ha comportado como un verdadero "cap*llo", pero no se arrepiente de ello.

Publicidad

"He tenido mis momentos en los que he sido un cap**lo integral, que reivindico y asumo. Es genial ser un cap*llo y darse cuenta de que lo eres".

Fotos: Famosos con problemas graves de excesos