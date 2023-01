Entradas para el concierto 'Más es más' de Alejandro Sanz se agotan en media hora

El cantante Alejandro Sanz no podría estar más satisfecho ante la gran acogida que ha tenido entre sus fieles seguidores su idea de celebrar el 20 aniversario de su aclamado disco 'Más' (1997) con un multitudinario concierto que tendrá lugar el próximo verano en Madrid, teniendo en cuenta que las entradas para el espectáculo se han agotado en poco más de media hora desde que se pusieron a la venta.

Tal ha sido la sorpresa con la que el intérprete madrileño ha recibido la noticia, que literalmente se ha quedado sin palabras ante el éxito de su iniciativa y, sobre todo, de la expectación que ha generado en las últimas semanas al ir dosificando toda la información relativa al esperado evento.

Alejandro Sanz contará con 'invitados sorpresa' en el concierto homenaje a su disco 'Más'

"¿Qué puedo decir? Sin palabras... Entradas agotadas", ha escrito en su perfil de Twitter profundamente emocionado, junto a una imagen en la que se recuerda a sus fans que el recital tendrá lugar el próximo 24 de junio en el estadio Vicente Calderón.

La otra cara de la moneda, como no podría ser de otra manera, la han protagonizado los miles de fans del artista que se han quedado sin la oportunidad de acudir al espectáculo con el que Alejandro reinterpretará sencillos ya emblemáticos como 'Corazón Partío', 'Y si fuera ella' o 'Amiga mía'. Algunos de ellos no han dudado en dirigirse directamente al artista en la red social para transmitirle su "decepción" ante la posibilidad de que buena parte de esas entradas acaben en manos de vendedores no autorizados.

"Los fans de toda la vida nos quedamos sin entrada y otros lucrándose con la reventa, qué tristeza. Es muy fuerte lo que ha pasado con este concierto. No doy crédito", expresó una internauta visiblemente molesta, mientras que otros usuarios especulaban ya con la idea de que Alejandro trate de compensar a los que no han podido hacerse con un boleto anunciando nuevas fechas.

