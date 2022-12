Enrique Iglesias sufre un 'insomnio creativo'

Aunque muchos de los pegadizos temas de Enrique Iglesias ensalzan la vida nocturna y las oportunidades que ofrece la noche para dar rienda suelta a los instintos, lo cierto es que el popular cantante no suele dedicar esas horas del día al mero ocio y, de hecho, las aprovecha para cultivar al máximo su faceta de compositor. Refiriéndose a sí mismo como un ave nocturna que padece una especie de "insomnio creativo", el artista español asegura que la mayoría de las canciones de su nuevo disco de estudio, 'Sex + Love', han sido concebidas y escritas en la más absoluta intimidad nocturna.

"La mayoría de mi música nace en medio de la noche, que es cuando las ideas empiezan a fluir en mi cabeza y cuando soy capaz de plasmarlas en un papel. Esperar a que te venga la inspiración puede ser algo muy frustrante cuando tu tiempo para escribir es limitado, pero yo tengo la suerte de ser un ave nocturna que saca a relucir la creatividad en el ambiente tan relajado que me da la noche. Lo mejor de mí sale a relucir durante la noche, gracias a mi 'insomnio creativo'", se sinceró el hijo de Julio Iglesias en el diario británico Daily Star.

Publicidad

Además de potenciar sus cualidades artísticas cuando el sol desaparece sobre el horizonte, el carismático intérprete ha logrado en los últimos años sacar el máximo rendimiento a su condición bilingüe -habla indistintamente español e inglés-, presentando en su nuevo trabajo todo tipo de canciones con las que quiere conquistar sin complejos los dos mercados discográficos más importantes del mundo: el anglosajón y el hispanohablante.

"Hablo los dos idiomas de forma nativa y siempre me he sentido orgulloso de estar conectado con los dos mundos. Aunque el planeta está globalizado, los gustos musicales siguen dependiendo de la cultura de cada país, por lo que hay que saber cómo encajar en cada uno de esos ambientes. Tengo canciones que han triunfado en España, Francia o Latinoamérica, y que sin embargo han pasado desapercibidas en Reino Unido o Estados Unidos. También me ocurre al contrario, y eso me anima a llegar a todos lados usando los dos idiomas", reflexionó en la misma conversación.

Otra de las razones que le llevan a incluir grabaciones en su idioma natal tiene que ver con la nostalgia que a veces siente en relación a España, un país al que no solo se siente muy unido por motivos familiares e identitarios, sino porque fue ahí donde dio comienzo su exitosa carrera musical.

"Jamás olvidaré que mi trayectoria empezó en España, junto a mis compatriotas, porque si no fuera por mi país probablemente jamás habría logrado llevar mi música por todo el globo terráqueo", concluyó.