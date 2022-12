Enrique Iglesias se obsesiona con el fracaso

Aunque podría alardear de cómo sus dos décadas de carrera musical se han visto definidas por el éxito ininterrumpido, Enrique Iglesias permanece con los pies en la tierra y asegura que vive cada una de sus actuaciones "como si fuera la última" al ser consciente de la naturaleza efímera de la fama.



"Cuando estoy en el escenario me gusta entregarme al máximo y acercarme a los fans. Siempre trato de disfrutar en todas mis actuaciones y de pasármelo bien. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que te subas a un escenario, así que intento aprovecharlo al máximo y entregarme al cien por cien", reveló el intérprete español a la emisora estadounidense KIIS-FM.



La pasión que siente por su vocación musical y por la adrenalina del directo explica que el hijo de Julio Iglesias sueñe con una vida llena de giras musicales y conciertos diarios, sin tener que atender otras obligaciones propias del negocio como las entrevistas promocionales o los contratos publicitarios.



"Lo que más me gusta en esta vida es actuar sobre un escenario. Si por mí fuera, ofrecería un concierto y me iría directamente al siguiente. Pero sé que la vida como artista también conlleva otras obligaciones, como promocionar tu trabajo, ofrecer entrevistas y ser imagen de ciertos productos", indicó al mismo medio.



Esta no es la primera vez que Enrique Iglesias exhibe sus inseguridades y se sincera sobre la relación tan particular que mantiene con la fama, ya que recientemente admitía que le aterra la idea de perder su envidiable estatus en la industria discográfica.



"Le tengo miedo al fracaso y temo perder todo lo que he conseguido durante las últimas décadas por tomar una decisión errónea. Si mañana me dijeran que mi carrera musical va a llegar a su fin, no sabría qué hacer y estoy seguro de que acabaría deprimido, porque hoy por hoy lo que más me dolería es no poder trabajar en lo que quiero. Si no pudiera dedicarme a la música me sentiría perdido, y a eso le tengo pavor", confesaba el artista a la revista mexicana Estilo DF.

