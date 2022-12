Enrique Iglesias presume de su éxito con las mujeres entre rumores de ruptura

La más reciente actividad de Enrique Iglesias en las redes sociales no está sirviendo para acallar las especulaciones en torno a una profunda crisis en su relación de 12 años con Anna Kournikova, teniendo en cuenta que el cantante ha elegido precisamente tan delicado momento para compartir un vídeo en el que deja bien claro que aún goza de un éxito arrollador entre las mujeres.

"¿Quién es la siguiente?", escribió el artista en su cuenta de Twitter junto a un vídeo en el que se ofrece a firmarle un pecho a una emocionada admiradora que responde al nombre de Amanda.

Pese a que el noviazgo de Enrique y la extenista rusa parecía uno de los más sólidos de la industria del espectáculo, Anna podría haber terminado cansada de la reticencia del cantante a pasar por el altar, lo que le habría llevado a poner punto final a su relación.

"Anna ya no puede esperar más a que Enrique decida si quiere casarse o no. Han estado juntos mucho tiempo y empieza a tener la sensación de que es algo que nunca va a suceder", aseguraba hace unos días una fuente a la revista OK!

Curiosamente, la noticia sobre la supuesta separación de la pareja se ha producido apenas unas semanas después de que Enrique alardease públicamente de la capacidad de su chica para mantenerle tan enamorado como el primer día.

"¿Que cómo mantengo viva la chispa? Pues con sexo y amor", bromeaba el cantante en conversación con la revista Life&Style haciendo referencia al título de su último álbum, para aclarar justo después cuál es desde su punto de vista el mayor atractivo de su pareja. "Anna es mi chica y la mejor compañera que podría desear en todas mis aventuras".