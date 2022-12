Enrique Iglesias planea cantar en todos los países del mundo

El incombustible Enrique Iglesias parece decidido a cimentar una carrera tan extensa y envidiable como la de su padre, el legendario cantante Julio Iglesias, pero esta pretensión parece quedarse pequeña en comparación con el último objetivo confeso que se ha fijado la estrella del pop: cantar en directo en todos y cada uno de los países del mundo durante su gira actual y en todas las que estén por venir.

"Mi parte favorita de estar en la carretera es que me permite conocer distintos países y culturas. Si de mí dependiera, actuaría en cada ciudad y en cada país del mundo durante mis giras, porque me encanta poder decir que he ofrecido conciertos en Sudáfrica, en Europa y, justo después, en América o incluso Asia. Con el tiempo veremos si puedo contar orgulloso que he actuado en todos los puntos de la Tierra, aunque ya me siento satisfecho por el progreso que hemos hecho hasta ahora", confesó el intérprete español en un nuevo vídeo que ha compartido a través de las redes sociales.

El único contratiempo que tendrá que superar Enrique antes de afrontar tan titánica tarea tiene que ver con la desazón que le produce tener que despedirse de sus perros, una separación que tolera únicamente porque es consciente de que no hay nada más beneficioso para sus adoradas mascotas.

"Creedme que me he planteado traerme a mis perros conmigo en muchas ocasiones, para poder visitar con ellos cada nuevo lugar. Pero por triste que me resulte admitirlo, cuando viajo tengo que estar trabajando casi todo el rato y sería demasiado duro para ellos", añadió el polifacético Enrique, quien siempre ha hecho gala de una personalidad muy hogareña que le lleva a no permanecer más de quince días lejos de su hogar, una regla no escrita que le sirve para proteger la estable relación que mantiene con la extenista Anna Kournikova.