Enrique Iglesias no tiene tiempo para Anna Kournikova

La gran dedicación con la que el cantante Enrique Iglesias desempeña sus obligaciones en la industria musical no le permite entregarse por completo a su relación sentimental con la tenista Anna Kournikova, un sacrificio que debe realizar si quiere mantener el éxito que ha cosechado como artista.



"Si te fijas en mis horarios de los últimos dos meses, te darás cuenta de que no tengo tiempo para nada que no sea trabajar. Está claro que echo de menos a mucha gente, pero es algo que tengo que sobrellevar si me quiero dedicar a la música. Aunque siendo sinceros, me encanta estar tan ocupado", admitió el artista español en conversación con la emisora iHeart Radio.



Aunque vive sumergido en una rutina de trabajo constante que le impide disfrutar al máximo de sus aficiones y de su vida social, el intérprete es capaz de llevar a cabo todos los compromisos de su apretada agenda profesional gracias sobre todo a los compañeros con los que trabaja en su día a día, con quienes prácticamente ha formado una segunda familia.



"Tengo la suerte de trabajar con gente fantástica con la que me llevo muy bien, y eso es muy importante. El éxito de mi trabajo depende de la gente que me rodea. Por ejemplo, si vamos a grabar un videoclip, no todo depende de mí, sino del director, de los que organizan el casting, etcétera. Tengo tan buena relación con mis compañeros que hemos creado una especie de mundo aparte", indicó al mismo medio.



Por ello, Enrique no quiere precipitarse a la hora de formar un núcleo familiar junto a su pareja, ya que le gustaría que su primer bebé naciera en el momento idóneo para poder dedicarse por completo a sus labores como padre.



"Ahora mismo trabajo más que nunca, y por eso creo que no estoy preparado todavía para tener hijos. Es un tema al que he dado muchas vueltas en los últimos años, pero la verdad es que tampoco es algo que dependa solo de mí. Es una responsabilidad demasiado grande como para tomar decisiones a la ligera", aseguraba el cantante a la emisora de radio Sirius XM.

