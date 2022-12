Enrique Iglesias no se avergüenza de su 'Experiencia Religiosa'

A diferencia de otros cantantes, Enrique Iglesias no se avergüenza lo más mínimo de los primeros éxitos de su carrera discográfica, entre los que se incluye el tema 'Experiencia Religiosa', ya que gracias a esas canciones que terminaron por convertirse en himnos para toda una generación de adolescentes consiguió cumplir su sueño de dedicarse a la música profesionalmente.

"Mis primeras canciones las escribí cuando tenía 15 años y a día de hoy todavía consiguen hacerme sentir bien, no me avergüenzo de ellas. Siempre que puedo las incluyo en mis conciertos", confesó el cantante al periódico Diario de las Américas. "Si volviera a empezar lo haría todo absolutamente igual. Siento que he sido un chaval con mucha suerte".

Aunque a lo largo de los últimos 20 años su trayectoria musical se ha desarrollado con el mismo éxito en el mundo anglosajón y en el latino, en el fondo Enrique sigue prefiriendo cantar en español debido sin duda a los buenos recuerdos que le trae su idioma materno, pese a que la educación bilingüe que recibió tras abandonar su España natal para mudarse a Miami junto a su padre, el legendario Julio Iglesias, le permite componer con mayor soltura en inglés.

"En ocasiones me resulta más fácil cantar en español, pero me parece más fácil escribir mis temas en inglés, aunque soy consciente de que resulta una contradicción. Llegué a Estados Unidos cuando tenía nueve años, así que siempre he tenido la sensación de que no hablo bien ni español ni inglés, pero sí que creo que mi gramática inglesa es mejor, quizá sea esa la razón", confesó el artista durante una entrevista radiofónica con el locutor Kenny B.