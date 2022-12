Enrique Iglesias improvisa un dueto con un admirador en su concierto de Niza

Consciente de lo complicado que puede resultar abrirse camino en el mundo de la música, Enrique Iglesias ha querido tener un bonito gesto con uno de sus admiradores este lunes durante su concierto en Niza (Francia), invitando al joven Felipe Romero a subir al escenario para protagonizar juntos un improvisado dueto.

Gracias a su arriesgada decisión de arrojar una maqueta a los pies de su ídolo musical, el cantante amateur consiguió que el extrovertido Enrique detuviera súbitamente su actuación para acercarle su propio micrófono, en un gesto de invitación para que interpretara a capela su exitoso tema 'Bailando'. La ferviente reacción del público, sumado al talento de Felipe, terminó por impresionar al cantante español, quien no dudó en animar al joven a unírsele sobre el escenario para interpretar junto a él el tema 'Loco'.

"Todavía no soy capaz de creérmelo, tengo la sensación de que no ha llegado a suceder. He podido darle un disco con mi música a todo el equipo de Enrique, que siempre ha sido uno de mis ídolos", confesó Felipe Romero al periódico Nice Matin.

Sin embargo, el buen ambiente que ha reinado en esta última actuación de Enrique contrasta notablemente con la polémica que desató su reciente concierto en Egipto, debido a los supuestos malos tratos que habrían sufrido muchos de los asistentes, según informó el portal Cairo Scene.

"Los fans que se encontraban en primera fila fueron golpeados con cinturones y maltratados por los agentes de seguridad, mientras Enrique interpretaba la canción 'Héroe'. También se rumorea que el propio cantante y su mánager recibieron varios golpes", publicaba la web.

Por: Bang Showbiz