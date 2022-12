Enrique Iglesias es fiel a su vieja BlackBerry

El cantante Enrique Iglesias siente un cariño especial por su BlackBerry, por lo que no ha querido separarse de ella a pesar de la gran variedad de novedades que hay en el mercado. "Soy de las pocas personas que todavía tienen BlackBerry, la gente se ríe cuando me la ve", comentó entre risas durante su paso por el programa 'Play Hit' de la emisora Hit FM. Una de las razones que podrían explicar el apego que el hijo de Julio Iglesias tiene por su viejo dispositivo es la gran cantidad de archivos que guarda en él, ya que no duda en almacenar en ella todas las ideas que le van surgiendo a lo largo del día. "Tengo tendencia a grabar ideas en la BlackBerry, puede ser una melodía, un verso, un coro. Tengo muchísimas notas de voz guardadas, tengo tantas que a veces se me olvidan y pueden pasar meses o años hasta que las utilizo", señaló. Sin embargo, Enrique prefiere no compartir esos audios con nadie y ni siquiera pide consejos a su entorno antes de lanzar una canción para evitar echarle la culpa si finalmente resulta no ser un éxito. "No suelo preguntar a nadie hasta que ya tengo la canción terminada y cuando lo hago, suele ser solo a la compañía de discos, porque a veces es difícil preguntar a la gente cercana a ti. Me guío muchísimo por mi instinto, a veces acierto y a veces no, pero prefiero cometer el error yo que luego decir 'no debería haberle hecho caso'", apuntó. A la hora de componer, Enrique no se obsesiona con buscar el éxito: "Cuando intentas escribir un 'hit' nunca te sale, no te puedes comer el coco con eso porque te vuelves loco". Enrique disfruta de todas las fases del proceso musical, pero se le ve especialmente cómodo a la hora de grabar los vídeos que acompañan a sus sencillos, un trabajo que su novia, la tenista Anna Kournikova, comprende perfectamente. "Yo no soy culpable del videoclip 'I'm A Freak'. Mi novia sabe que yo solo toco en los vídeos. Esto fue en la casa de Pitbull, una fiesta normal y corriente, él hace esas fiestas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes; los sábados y domingos suele descansar. Hay momentos en el vídeo, sobre todo durante los primeros 30 segundos, que estoy mirando al director como preguntando qué quiere que haga, pero tenía simplemente que soltarme", explicó. El artista español se encuentra de promoción en Madrid, ciudad en la que residen su madre y sus hermanas, y de la que adora uno de sus equipos de fútbol: el Real Madrid. "Me gustaría ver al Madrid ganar la Champions, eso sería algo realmente especial", añadió.