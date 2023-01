Enrique Iglesias dejará de viajar tanto cuando tenga hijos con Anna Kournikova

El cantante Enrique Iglesias es un trotamundos incansable que cuenta incluso con su propio avión privado para viajar a su aire y cumplir con sus compromisos profesionales en cualquier lugar. Sin embargo, estaría dispuesto a abandonar su estilo de vida errante asentándose en algún lugar para ser el mejor padre posible cuando él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, decidan empezar una familia.

"Me gustaría tener hijos algún día. Espero ser un buen padre, no sé... Yo siempre he dicho que el día de mañana, si tengo hijos, espero no viajar tanto. Aunque eso es lo que digo ahora. Pero intentaría ser buen padre", confesó el intérprete en una entrevista con la presentadora Barbie Simons para la cadena C5N.

Pero por el momento, Enrique quiere seguir disfrutando un poco más de su carrera musical, de la que sigue tan enamorado como el primer día.

"Disfruto de mi trabajo y de mi carrera, amo lo que hago. Me gusta lo que hago y siempre lo he disfrutado, me sigue gustando igual que cuando empecé y era un chaval de 18 años", añadió.

Aunque él no esté dispuesto a imponer a sus hijos una vida nómada, Enrique pasó su infancia viajando en compañía de su padre, Julio Iglesias, en sus giras musicales y recuerda aquella época con gran cariño.

"Crecer así [con un padre famoso] fue genial, era maravilloso de hecho. A mí siempre me fascinó. Además, me permitió viajar muchísimo cuando era pequeño, algo que personalmente me encantaba. Tuve una infancia genial, visitando sitios que la mayoría de los niños no tienen oportunidad de conocer. Además, a los 18 años tenía la impresión de haber aprendido ya muchísimo", confesaba el cantante al canal Fusion Live.