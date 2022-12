Enrique Iglesias deja la sensualidad para el escenario

Aunque los temas de su último disco, 'Sex + Love', y los vídeos musicales que ha presentado últimamente han puesto de manifiesto que Enrique Iglesias es uno de los grandes mitos sexuales del actual panorama musical, lo cierto es que en su día a día el artista es mucho más tradicional y no necesita desplegar en público las mismas armas de seducción que exhibe sobre el escenario, sobre todo porque su estable relación sentimental con la extenista Anna Kournikova no requiere de dosis adicionales de picardía para ganar en estabilidad.

"Creo que el amor y la pasión son dos cosas diferentes que en ocasiones pueden acabar confundiéndose, pero está claro que cuando estás a gusto con una persona durante tanto tiempo, significa que estás claramente enamorado. Cuando eres joven muchas veces no sabes si lo que sientes es amor o una mera atracción sexual, y en mi caso, en más de una ocasión me encontraba confundido ante un dilema de ese tipo. Ahora que soy feliz y tengo claras las cosas, tengo mucha más confianza en mí mismo y no necesito estar demostrando constantemente lo que siento", confesó el intérprete a la revista OK!, antes de poner claros los límites entre su persona y su personaje.

"Una cosa es utilizar el sexo y el romanticismo como conceptos artísticos y otra bien diferente es la dinámica que llevas en tu vida personal. Soy una persona muy predecible y clásica en lo que al amor se refiere. Desde luego, puedo decirte aquí que jamás me habría planteado ser actor porno porque nunca me atrevería a hacer algo de ese tipo rodeado de cámaras, aunque me guste bailar con mis fans y enseñar al público algunos movimientos que puedan sonrojarles", aseveró en la misma conversación.

Sin embargo, el hijo de Julio Iglesias ha aprovechado la gran repercusión mediática que está generando su actual gira musical para lanzar al mercado una nueva fragancia, 'Adrenaline', que precisamente concentra todos aquellos elementos que definen la imagen pública del cantante: valentía, seguridad en sí mismo, atrevimiento y, como no podía ser de otra manera, la pasión que derrocha cada vez que acerca su vida a un micrófono; una serie de características que ahora quiere contagiar a sus seguidores.

"Inspirada en el apetito insaciable que siempre tiene por las aventuras, 'Adrenaline' representa el placer, la libertad y el atrevimiento que Enrique siempre busca en todas sus experiencias. Es una fragancia claramente masculina, fuerte y atrevida que captura esa sensación de adrenalina que puedes vivir en uno de sus conciertos. Como Enrique, la esencia de este perfume exuda sensualidad y atractivo, una adicción a los riesgos que hace que te sientas vivo", reza la descripción de su nueva colonia para hombre.