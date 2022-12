Enfado por la ausencia de Joan Rivers en el tributo de los Óscar a los fallecidos este año

La ausencia de la humorista Joan Rivers -que falleció el pasado septiembre a los 81 años- entre las estrellas homenajeadas a título póstumo por la Academia de Cine en la gala de los Óscar celebrada este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles ha desatado duras críticas contra los responsables de realizar el vídeo tributo.

"¿Me he perdido algo o han dejado a Joan Rivers fuera del memorial de los Óscar?", escribió en su cuenta de Twitter Kelly Osbourne, compañera de la fallecida presentadora en el programa 'Fashion Police'.

Publicidad

Por su parte, la Academia ha respondido a las críticas alegando que solo podían incluir a un número limitado de intérpretes en el segmento -en el que sí aparecieron Gabriel García Márquez, Maya Angelou, Mickey Rooney, Robin Williams y Lauren Bacall-, por lo que decidieron homenajear a Joan en una galería publicada en su página web.

"Joan Rivers se encuentra entre los muchos artistas y cineastas de renombre a los que desafortunadamente no pudimos incluir en el segmento tributo de este año en los Óscar. Sin embargo, sí ha sido incluida entre la galería 'In Memoriam' del portal Oscar.com", aseguraron los responsables de la ceremonia de premios en un comunicado público dirigido a The Hollywood Reporter.