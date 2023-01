En serios problemas: Lamar Odom podría ser procesado por consumo de drogas

Kanye West y Kim Kardashian visitaron a Lamar Odom por primera vez en el hospital

El exjugador de baloncesto Lamar Odom, que fue encontrado inconsciente en un burdel de Nevada a mediados del pasado mes de octubre tras cuatro días de excesos, podría ser acusado de un delito grave relacionado con el consumo de droga después de dar positivo en el análisis de sangre que le realizaron tras su ingreso en un hospital de Las Vegas.

"La oficina del sheriff del condado de Nye ha pedido ahora a la oficina del fiscal del distrito que revise la solicitud de acusar a Lamar Odom de uso o consumo de una sustancia ilegal. La oficina del fiscal del distrito se tomará el tiempo necesario para estudiar la petición, así como todas las pruebas que la respaldan, para tomar una decisión justa sobre si se presentan o no cargos", reza un comunicado emitido por la fiscal del distrito del condado de Nye, Angela Bello.

Al margen de sus problemas legales, el estado de salud del exdeportista mejora cada día y su exmujer Khloé Kardashian ha confirmado que ya no necesita continuar conectado a ninguna máquina.

"Lamar está muy bien, comparado con cómo estaba antes. Las cosas no tenían buena pinta al principio. Pero ahora ya no necesita ninguna máquina para seguir vivo. Sus riñones se han recuperado y el resto de sus órganos también. Su cerebro sí continúa afectado, a nivel físico tiene que aprender a caminar de nuevo y ahora está aprendiendo a cómo comer él solo. Son todo ese tipo de cosas del día a día en las que nunca piensas, todavía le queda un largo camino por recorrer. Cuando la gente se entera de que ya no está conectado a las máquinas piensa: 'Genial, va a estar en pie en cualquier momento'. No es el caso, pero me siento muy afortunada por los progresos que está realizando y sé que va a conseguir recuperarse, es solo cuestión de tiempo", aseguraba Khloé en el programa radiofónico 'On Air with Ryan Seacrest'.