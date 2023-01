En México también hay celebración, director de ese país tiene 12 nominaciones al Óscar

'El renacido', la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, parte como la gran favorita para la 88 edición de los Premios de la Academia de Cine que se celebrará el próximo 28 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood con doce nominaciones: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción.

Las otras dos grandes nominadas son la película de Ridley Scott, 'Marte', con siete nominaciones -incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Matt Damon- y 'Mad Max: Furia en la carretera' de George Miller con diez en las categorías técnicas.

El trabajo de DiCaprio en 'El renacido', que ya le valió el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, podría hacerle ganar su primer Óscar, aunque para ello tendrá que derrotar a intérpretes como Bryan Cranston -nominado por 'Trumbo'-, Michael Fassbender -'Steve Jobs'- y Eddie Redmayne -'La chica danesa'-, además de Damon.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto también ha recibido una mención el compañero de reparto de DiCaprio, Tom Hardy, junto a Mark Ruffalo -'Spotlight'-, Mark Rylance -'El puente de los espías'-, Christian Bale -'La gran apuesta'- y, sorprendentemente, Sylvester Stallone por su papel en 'Creed', por el que ya ganó el Globo de Oro hace unos días.

Las nominadas a Mejor Actriz son las veteranas Cate Blanchett por 'Carol' y Charlotte Rampling por '45 años' y las jóvenes Jennifer Lawrence, Saoirse Ronan y Brie Larson por 'Joy', 'Brooklyn' y 'La habitación'.

Las candidatas a Mejor Actriz de Reparto son Jennifer Jason Leigh por 'Los odiosos ocho', Rooney Mara por 'Carol', Rachel McAdams por 'Spotlight', Kate Winslet por 'Steve Jobs' y Alicia Vikander por 'La chica danesa'.

Las cintas que competirán por la estatuilla a Mejor Película serán 'El puente de los espías', Brooklyn', 'La gran apuesta', 'Mad Max: Furia en la carretera', 'Marte', 'El renacido', 'La habitación y 'Spotlight'.

Además, la cantante Lady Gaga ha recibido su primera nominación a Mejor Canción Original por la canción 'Til It Happens To You' del documental 'The Hunting Ground'.

Como dato curioso, cabe destacar que la ausencia de Idris Elba en la categoría de Mejor Actor de Reparto y las de Will Smith y Michael B Jordan en la de Mejor Actor no han sentado nada bien en Twitter, donde muchos usuarios han acusado a la Academia de Cine de dejar de lado una vez más a los actores negros.

Lista completa de nominados a los Óscar 2016:

Mejor película:

La gran apuesta

El puente de los espías

Brooklyn

Mad Max: Furia en la carretera

Marte

El renacido

La habitación

Spotlight

Mejor actor:

Bryan Cranston

Matt Damon

Leonardo DiCaprio

Michael Fassbender

Eddie Redmayne

Mejor actriz:

Cate Blanchett

Brie Larson

Jennifer Lawrence

Charlotte Rampling

Saoirse Ronan

Mejor actriz de reparto:

Jennifer Jason Leigh

Rooney Mara

Rachel McAdams

Alicia Vikander

Kate Winslet

Mejor actor de reparto:

Christian Bale

Tom Hardy

Mark Ruffalo

Sylvester Stallone

Mark Rylance

Mejor director:

Alejandor G. Iñarritu (El renacido)

Tom McCarthy (Spotlight)

Lenny Abrahamson (La habitación)

Adam McKay (La gran apuesta)

George Miller (Mad Max: Furia en la carretera)

Mejor guion original:

El puente de los espías

Ex Machina

Del revés

Spotlight

Straight Outta Compton

Mejor guion adaptado:

Room

Brookyln

Marte

Carol

La gran apuesta

Mejor película de habla no inglesa:

Embrace to the Serpent (Colombia)

Mustang (Francia)

Son of Saul (Hungría)

Theeb (Jordan)

A War (Dinamarca)

Mejor banda sonora:

El puente de los espías

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Los odiosos ocho

Carol

Sicario

Mejor producción de diseño:

El puente de los espías

La chica danesa

Mad Max: Furia en la carretera

Marte

El renacido

Mejores efectos especiales:

Ex Machina

Marte

Mad Max: Furia en la carretera

El renacido

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Mejor película animada:

Anomalisa

Boy and the World

Del revés

La oveja Shaun

When Marnie was There

Mejor corto de animación:

Bear Story

Prologue

Sanjay's Super Team

We Can't Live Without Cosmos

World of Tomorrow

Mejor maquillaje y peluquería:

The 100 Year Old Man Who Climbed out the Window and Dissapeared

Mad Max: Furia en la carretera

El renacido

Mejor mezcla de sonido:

El puente de los espías

Mad Max: Furia en la carretera

Marte

El renacido

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Mejor edición de sonido:

Mad Max: Furia en la carretera

Marte

El renacido

Sicario

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Mejor documental:

Amy

Cartel Land

The Look of Silence

What Happened, Miss Simone?

Winter of Fire: Ukraine's Fight for Freedom

Mejor corto documental:

Body Team 12

Chau, beyond the Lines

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

Last Day of Freedom

Mejor cinematografía:

Carol

Los odiosos ocho

Mad Max: Fury Road

El renacido

Sicario

Mejor diseño de vestuario:

Carol

Cenicienta

La chica danesa

Mad Max: Furia en la carretera

El renacido

Mejor canción original:

50 sombras de Grey

Youth

Spectre

Racing Extinction

The Hunting Ground