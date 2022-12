Emma Watson rompe con su novio

La actriz Emma Watson y su novio, el jugador de rugby Matthew Janney, han puesto punto final a su relación de un año hace un mes, aunque se ha tratado de una "ruptura amistosa" tras la cual ambos tienen intención de continuar siendo amigos, tal y como ha confirmado un portavoz de la joven al periódico Daily Mail.

Al parecer el motivo principal de la ruptura de la pareja ha sido la apretada agenda de Emma, lo cual resulta aún más sorprendente teniendo en cuenta que hace unos meses Matthew -quien actualmente estudia en la prestigiosa Universidad de Oxford- fue visto ayudando a la actriz a sacar todas sus pertenencias de su casa de Londres, desatando las especulaciones sobre si los jóvenes habían decidido irse a vivir juntos.

"La pareja se mostró muy afectuosa durante la mudanza. En un momento Matthew abrazó a Emma y la besó", reveló un testigo a E! News.

En declaraciones anteriores, Emma ha dejado claro que, en materia sentimental, siente preferencia por los chicos "normales", a quienes trata de "proteger" en la medida de lo posible de la atención mediática.

"No salgo con famosos. Creo que no es justo que, de repente, los detalles de su vida íntima sean revelados por salir conmigo. Me gustaría poder protegerles", declaraba a la edición australiana de la revista Elle.