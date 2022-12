Emma Stone está obsesionada con fantasmas

La actriz Emma Stone se siente fascinada por la muerte y admite que cuando era más joven solía pasar tiempo en los cementerios porque le gustaban las "cosas espeluznantes". "Siempre estaba en cementerios cuando era una niña. Me atraían cosas espeluznantes como los fantasmas o la muerte", explicó al periódico The Guardian. La intérprete de 25 años -que saltó a la fama tras aparecer en la película 'Supersalidos' en 2007- cree que su éxito se debe a la peculiar mentalidad que desarrolló cuando era una niña. "He sido consciente de la mortalidad desde que tenía seis o siete años. Todo me ocurrió joven por esa mentalidad, me ha hecho apreciar la vida de una manera muy grande. Pensar que tienes una cantidad limitada de tiempo te hace vivir más intensamente", señaló. A pesar de su exitosa carrera, Emma admite que a veces le falta de seguridad en sí misma. "¿Segura de mí misma? Soy un desastre en todos los sentidos", añadió.