Emma Stone es imbatible en la alfombra roja

Emma Stone no decepciona nunca sobre la alfombra roja, así que para el estreno en Berlín de su última película 'The Amazing Spiderman: El poder de Electro' las expectativas sobre su vestuario eran muy altas, aunque la actriz superó la prueba con nota. No es posible ponerle ninguna pega a su maravilloso vestido compuesto por un cuerpo multicolor con detalles metálicos y una falda vaporosa en un azul apagado, así que centrándose en el peinado que eligió, es cierto que se trata de un estilo muy visto y con unas ondas demasiado marcadas.