Emma Stone combate la ansiedad con meditación

La cotizada actriz norteamericana Emma Stone sufre problemas de ansiedad frecuentemente que palía realizando técnicas de relajación que le permiten mantener la calma y el control mental necesarios en situaciones de tensión.

"Empecé a meditar en enero y me lo tomo muy en serio porque me está cambiando la vida completamente. Se trata de unos ejercicios que realizo una o dos veces al día y están siendo fantásticos para mi salud mental", declaró la joven de 25 años a USA Today.

La novia de Andrew Garfield, compañero de reparto en la nueva trilogía de Spider-Man ('The Amazing Spider-Man'), cree que asentarse en Manhattan (Nueva York) le ayudará a superar sus fobias, porque le dará una estabilidad que no ha tenido en los últimos años.

"El año pasado no tuve domicilio fijo. He estado alquilando en Nueva York los últimos cuatro años. He vivido también en hoteles. Tener una rutina me ayudará a sentirme más centrada, desorienta mucho no tener una casa. Ha sido muy difícil crearme una rutina en el último año y medio", explicó.

Emma asegura que aunque aparenta ser una persona segura de sí misma no es realmente así, pero estar centrada le ayuda en el proceso.

"Puedo separar quién soy de todo lo que fluye en mi cabeza. Tus pensamientos no son quien tú eres", añadió.